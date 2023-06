Sommergibile Titan scomparso, cosa sappiamo: il tempo a disposizione, le ipotesi e il recupero. Domande e risposte

È una corsa contro il tempo, e il tempo in questo caso è stato quantificato tra le 70 e le 96 ore lunedì pomeriggio. Fino a venerdì, quindi, ultimo giorno utile per recuperare il sommergibile che trasportava cinque persone sul fondo dell'Oceano Atlantico settentrionale per vedere da vicino i resti del Titanic. Sommergibile che è attualmente disperso nonostante tutte le forze messe in acqua dalle autorità, sia statunitensi che canadesi. Il "Titan" si stava dirigendo verso il famoso relitto, al largo della costa di St John's, Terranova, in Canada, quando poi all'improvviso ha perso i contatti con la sua nave di supporto. A bordo ci sono cinque persone con ossigeno sufficiente per resistere al massimo 3-4 giorni. Ecco cosa sappiamo finora.



Come sono scomparsi?

Il sommergibile era partito per un viaggio di otto giorni condotto da OceanGate Expeditions, la società responsabile dell'esperienza da 250mila dollari negli abissi. I partecipanti viaggiano prima per 400 miglia nautiche fino al sito del relitto, che si trova a circa 900 miglia (1.450 chilometri) al largo della costa di Capo Cod, nel Massachusetts. Il sommergibile ha iniziato la sua discesa di due ore verso il relitto domenica mattina. Poi dopo un'ora e 45 minuti ha perso il contatto con la Polar Prince, la nave di supporto che ha trasportato il sommergibile sul posto. Le operazioni di ricerca sono iniziate poco dopo. Non è ancora chiaro cosa sia successo al sommergibile, perché abbia perso il contatto e quanto fosse vicino al Titanic quando è scomparso.

Chi c'è a bordo?

A bordo del sommergibile ci sono cinque persone a bordo: un pilota e quattro «mission specialists», come li ha definiti il contrammiraglio John Mauger, comandante del primo distretto della guardia costiera degli Stati Uniti. Sono Hamish Harding, un uomo d'affari britannico con residenza negli Emirati Arabi Uniti. Lui è stata una delle prime persone a viaggiare nel Challenger Deep nell'Oceano Pacifico, il punto più profondo conosciuto sulla Terra. Sabato ha scritto così a proposito della missione Titanic: «Sono orgoglioso di annunciare finalmente che mi sono unito a OceanGate Expeditions per la loro missione RMS TITANIC come specialista di missione sul sommergibile che scende verso il Titanic».

Sabato sui social aveva comunicato che anche il subacqueo Paul-Henri Nargeolet avrebbe dovuto partecipare all'immersione di domenica con lui. Nargeolet ha guidato diverse spedizioni sul Titanic e ha supervisionato il recupero di molti manufatti dal relitto, secondo il gruppo E/M, dove Nargeolet era direttore della ricerca subacquea.

A bordo c'erano anche un uomo d'affari pakistano, Shahzada Dawood, e suo figlio Sulaiman Dawood. Il primo è un membro del SETI Institute, un'organizzazione di ricerca in California. È anche vicepresidente della Dawood Hercules Corporation, parte del Dawood Group, un conglomerato di varie aziende di proprietà della famiglia. Le autorità non hanno identificato pubblicamente i passeggeri a bordo e lunedì hanno spiegato che stavano cercando di mettersi in contatto con le rispettive famiglie. Il sito web OceanGate afferma che le sue spedizioni in genere coinvolgono un pilota, un "esperto di contenuti" e tre passeggeri paganti.

Quanto tempo rimane?

I funzionari della Guardia Costiera hanno stimato lunedì pomeriggio che il sommergibile avesse «tra le 70 e le 96 ore complete» di ossigeno, dando potenzialmente ai soccorritori fino a venerdì per localizzare e recuperare la nave. Il problema più grande è ovviamente la profondità: il salvataggio più profondo di sempre è stato quello di Roger Chapman e Roger Mallinson, che sono stati salvati dal sommergibile Pisces III a una profondità di 1.575 piedi (480 metri) nel 1973.

Sono rimasti intrappolati per 76 ore prima di essere finalmente trascinati in superficie. Il relitto del Titanic è molto più in profondità, a quasi 13.000 piedi (4mila metri) sotto il livello del mare.

Cos'è il sommergibile?

Altri fattori che complicano la ricerca includono la sua posizione remota, le condizioni meteorologiche locali e incognite come lo stato del sommergibile e se dispone di attrezzature funzionanti come segnali acustici che possano essere rilevati dalle squadre di ricerca. Oltre alle condizioni meteo non ideali che non sono certo un'eccezione in quell'area ma contribuiscono a complicare la ricerca.

Secondo OceanGate, Titan è un sommergibile da dieci tonnellate realizzato in fibra di carbonio e titanio. Come caratteristica di sicurezza, utilizza un «sistema proprietario di monitoraggio della salute dello scafo in tempo reale (RTM)» che analizza la pressione sulla nave e l'integrità della struttura. Eventuali problemi rilevati innescherebbero un «preallarme» al pilota, per lasciare «abbastanza tempo per tornare in superficie in sicurezza».

A differenza di un sottomarino, un sommergibile ha riserve di potenza limitate, quindi ha bisogno di una nave madre che possa lanciarlo e recuperarlo. Senza Gps sott'acqua, il sommergibile è guidato solo da messaggi di testo dalla nave di superficie. Thomas Shugart, ex capitano di sottomarini della Marina degli Stati Uniti e analista presso il Center for a New American Security, ha detto alla Cnn che non è una buona notizia che le squadre di ricerca non abbiano ancora notizie. «Se avessero avuto un problema relativamente minore che li avesse costretti a riemergere inaspettatamente, si potrebbe pensare che un segnale di localizzazione sarebbe già stato rilevato. Se invece sono bloccati sul fondo per qualche motivo, non ho ancora sentito parlare di una capacità di salvataggio che potrebbe riportarli indietro».

Come possono essere salvati?

La guardia costiera degli Stati Uniti ha cominciato a scansionare la superficie dell'oceano domenica quando il sommergibile è stato segnalato per la prima volta come «disperso». Barche, aerei e apparecchiature radar sono state dispiegate per scansionare l'acqua. La US Coast Guard sta coordinando la ricerca con la US Navy, la Canadian Coast Guard e l'esercito canadese. Il 106th Rescue Wing della US Air Force ha sorvolato l'area, così come due voli C-130.

OceanGate ha affermato di aver ricevuto assistenza da agenzie governative e compagnie di acque profonde. Anche la Polar Prince, la nave che sosteneva il sommergibile, sta aiutando nella ricerca. Ma trovare il sommergibile è solo il primo passo: salvarlo potrebbe essere una sfida molto più complessa. Tutto dipende dalla profondità: in base alla sua posizione, potrebbero esserci opzioni limitate. Ad esempio, i sottomarini a propulsione nucleare della Marina degli Stati Uniti di solito operano a 240 metri al massimo, il che significa che non possono immergersi sul fondo dell'oceano, dove la pressione dell'acqua sullo scafo del sottomarino potrebbe farlo implodere. La Marina dispone di sommergibili di salvataggio specializzati, ma anche quelli possono effettuare salvataggi solo a profondità fino a 600 metri, secondo il comando di salvataggio subacqueo della Marina. Durante il salvataggio del 1973, le autorità hanno utilizzato altri sommergibili e una nave di recupero sviluppata dalla Marina gestita a distanza per attaccare le cime al Pisces III, che sono state poi utilizzate per riportarlo in superficie.