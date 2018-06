Il proprietario sbadato dimentica il freno a mano... l'auto in bilico sul fiume /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SILEA - C'è un'osteria a Silea (Treviso) proprio in riva al fiume Sile, si chiama da Nea ed è un punto di ritrovo per moltissime persone, soprattutto nelle serate estive. La peculiarità del parcheggio del locale è che anche questo si affaccia proprio sul fiume, senza barriere o protezioni, e più di una volta qualche veicolo è finito dentro le acque per la sbadataggine dei proprietari. Ieri sera un'altra auto ha rischiato di fare questa fine: erano le 22.30 circa quando la vettura ha cominciato a "camminare" in direzione Sile:Un classico. La macchina ha fatto la sua "passeggiata" ma è rimasta in bilico tra la sponda e il vuoto, fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a "salvarla".