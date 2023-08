Sesso con una mucca nella fattoria: giovane di 25 anni filmato dalle telecamere di sicurezza

Un giovane uomo di 25 anni avrebbe fatto sesso con una mucca, immortalato da una telecamera che un agricoltore ha fatto installare, perché sospettoso nei suoi confronti. L’agricoltore di Burton, nel Regno Unito, era preoccupato che il suo bestiame venisse maltrattato e preso di mira, quindi ha installato una telecamera ed un allarme.

Atti osceni

Liam Brown, il nome del 25enne, si è intrufolato nella fattoria nel cuore della notte per commettere l'orribile atto di crudeltà sugli animali. Ma l'aggressore è stato ripreso dalla camera e su uno degli animali è stato rinvenuto un campione di Dna prelevato da un vitello.

Rischia il carcere

L'uomo, allora, è stato arrestato e quando in tribunale è stato condannato per la sua condotta oscena, il 25enne ha iniziato un pianto disperato; secondo l'accusa è colpevole di penetrazione sessuale nei confronti di un animale a cui ha causato sofferenze inutili. Secondo il Mail Online, Brown potrebbe finire in prigione per i suoi orribili abusi. La sentenza avrà luogo il 22 settembre.