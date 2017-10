Sei fedele o un traditore seriale? Sorpresa Lo rivela la forma del viso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Volete scoprire se il vostro partner è fedele o un traditore incallito? Iniziate a osservare la sua forma del viso. Lo dice la scienza.Come riporta il sito di Radio Deejay uno studio dell'Università di Nipissing in Canada avrebbe dimostrato come i lineamenti del viso siano direttamente collegati al tradimento.Secondo la ricerca, gli uomini e le donne con il viso corto e largo avrebbero una carica sessuale più forte e quindi sarebbero più inclini a tradire o ad avere rapporti di tipo occasionale, privi di coinvolgimento sentimentale. La ragione sarebbe data dalla presenza massiccia di alcuni ormoni, come il testosterone, nel periodo dello sviluppo.LEGGI ANCHE ----> Sesso anale, ecco l'errore da non compiere mai... I ricercatori hanno calcolato la grandezza del volto dividendo la distanza tra il labbro superiore e la fronte. "I risultati dell’analisi indicano che le caratteristiche facciali possono darci informazioni essenziali sugli atteggiamenti sessuali di ogni individuo", afferma Steven Arnocky, lo psicologo a capo della ricerca.Questo non vuol dire che dovete presentarvi al casa del partner con squadra e righello, il modo migliore per capire una persona è sempre conoscerla. Ma magari alla forma del viso fateci caso, non si sa mai...