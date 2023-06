«Vorrei fare sesso a tre, è diventata la mia ossessione: ma la mia compagna è troppo noiosa»

Lui vuole fare sesso a tre coinvolgendo la compagna, ma lei non ha alcuna intenzione di lasciare che qualcun altro, o qualcun'altra entri nel loro letto. Un uomo, che vuole mantenere l'anonimato, ha fatto sapere che per lui, fare sesso a tre, sta diventando una vera e propria ossessione, che rischia di compromettere anche la relazione con la compagna, nonostante i sentimenti per lei siano profondi e sinceri, la ritiene ottusa e noiosa.

Il problema

L'uomo in questione, ha mandato una lettera accorata all'espera di sentimenti del Daily Star scrivendo: «Sento che mi sto perdendo. La mia ragazza dice che sono un illuso, mi accusa di essere un pervertito per avere questo tipo di pensieri. Tutti i porno che vedo sono con rapporti a tre, ed è l'unica cosa che mi eccita. Ogni volta che faccio l'amore con la mia ragazza, sogno di avere altre persone nel letto con noi. Lei però è noiosa e non ne vuole sapere, dice che sono malato anche solo ad averle proposto una roba del genere».

Un'ossessione

Più che una semplice fantasia per lui sta diventando una vera ossessione, non poterla esprimere lo fa sentire limitato e frustrato. Ma quello che lo angoscia più di tutto è la resistenza della sua compagna: «Lei si arrabbia molto e crede di non essere abbastanza per me, ma non capisce che questo non toglie nulla alla nostra relazione, anzi sarà qualcosa che gli darà nuova linfa, ci renderà più estroversi, sperimentali e adulti. Io e la mia ragazza stiamo insieme da alcuni anni e siamo andati oltre il possibile con il sesso ordinario. Se devo essere onesto, sono completamente annoiato dallo stesso modo in cui abbiamo fatto l'amore. Perché dobbiamo essere bloccati nel passato? Mi ritrovo ad essere frustrato e questo si traduce in continui litigi tra di noi».

La risposta

Una situazione complicata in cui ammette di stare a pensare anche di lasciarla pur di dare sfogo alla sua natura e di non lasciarsi precluse delle esperienze nella vita.

L'esperta a tal riguardo propone dei giochi di ruolo per rianimare la passione nella coppia, una soluzione che potrebbe dare nuova linfa a lui e far sentire meno a disagio lei.