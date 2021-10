Perde il controllo dell'auto in curva e si schianta contro auto in sosta e muretto: morto un ragazzo di 19 anni

SEDEGLIANO (UDINE) - Ancora una vittima della strada, ancora un ragazzo, di 19 anni, che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Sedegliano la notte scorsa, intorno alle 23 di giovedì 21 ottobre, nella frazione di Gradisca. Per cause al vaglio dei Carabinieri, il giovane, nell'affrontare una curva, ha perso il controllo del veicolo, una Alfa Romeo Mito, è uscito di strada schiantandosi con due vetture in sosta e terminando la corsa contro un muretto. L'impatto è stato molto violento e la macchina ha anche avuto un principio di incendio. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco e del personale sanitario, che ha potuto solo constatare il decesso dell'unico occupante della vettura.

Chi è la vittima

Il ragazzo deceduto si chiamava Gabriele Moletta, era residente a Turrida di Sedegliano. Gabriele e la sua famiglia sono molto conosciuti e amati, il papà è un vigile del fuoco e la mamma gestisce il bar Al Centro.

