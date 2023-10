Sciopero trasporti e scuola 19 - 20 ottobre: fasce garantite e informazioni su orari e corse che salteranno

Venerdì 20 ottobre sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. La mobilitazione è indetta dai sindacati di base SGB, CUB, Sì COBAS, Adl Cobas, USI e USI-Educazione. Sono coinvolte le scuole con gli insegnanti e il personale scolastico e poi i treni, i mezzi di trasporto locale. Ecco quali potrebbero essere i disagi.

Presidi e manifestazioni si terranno a Torino, Palazzo della Regione, dalle 10 alle 12.30; Roma, Aeroporto di Fiumicino, Terminal 3 alle 10; Firenze, Ospedale di Careggi dalle 9.30; Catania, Assessorato alle Politiche sociali e Welfare dalle 10.30; Genova, Prefettura dalle 9.30; Carugate (Milano) Ikea dalle 10; Monza all'Ospedale San Gerardo dalle 10; Collegno (Torino) Ikea alle 6.30; Savona, Prefettura 10-11.30; Gricignano di Aversa (Caserta), Base Nato Contrada Boscariello dalle 10.

Trenitalia e Italo

Il personale del Gruppo FS sciopererà dalle 21.00 di giovedì 19 ottobre alle 21.00 di venerdì 20 ottobre. Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00), consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia.

Scuola

Sciopero generale il 20 ottobre 2023 anche per il mondo della scuola dove potrebbero astenersi dal lavoro insegnanti e altro personale scolastico.

Roma

Ecco le fasce garantite per i mezzi del trasporto pubblico locale a Roma gestito da Atac.

NOTTE 19/20 OTTOBRE 2023

-NON GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n").

-GARANTITO il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980



GIORNATA DEL 20 OTTOBRE 2023

-GARANTITE le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.01 alle ore 19.59

-NON GARANTITO il servizio sull'intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

-NON GARANTITE le corse delle linee metro A-B-C previste dopo le ore 24

-NON GARANTITE le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980



NOTTE 21/22 OTTOBRE 2023

-GARANTITO il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n")

-NON GARANTITE dopo le ore 24 il servizio metro A-B-C, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980

Milano

ATM fa sapere che lo sciopero potrebbe coinvolgere:

- le metropolitane solo dopo le 18, fino al termine del servizio

- le linee di superficie dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio

Per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate, l'agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.