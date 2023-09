La piccola Sara uccisa a 10 anni in casa: accusati di omicidio il padre, la matrigna e lo zio

Dopo mesi formalizzata l'accusa. Il padre, la matrigna e lo zio di Sara Sharif, la bimba di 10 anni trovata morta in casa ad agosto a Horsell, nel sud del Regno Unito, sono stati accusati di omicidio dopo essere stati fermati dalla polizia mercoledì sera all'aeroporto di Gatwick ed essere stati arrestati. Lo rivela il Guardian.

L'allarme della scomparsa dal Pakistan



I tre, che si trovano in custodia cautelare, compariranno davanti alla corte dei magistrati di Guildford.

Il padre, Urfan Sharif, la matrigna Beinash Batool e lo zio Faisal Malik erano volati in Pakistan ad agosto con gli altri cinque figli della coppia.

Il ritrovamento di Sara Sharif

Solo da lì, il padre aveva chiamato il 999 (numero d'emergenza britannico) per segnalare la scomparsa della piccola Sara.

La polizia ha trovato piccola in un letto a castello, nascosta sotto una coperta con tutti i suoi vestiti addosso, le mani appoggiate sul petto e due appunti scritti a mano nascosti sotto il cuscino. Gli agenti hanno scoperto il corpo della bimba solo in seguito a una telefonata dal Pakistan nel cuore della notte.

Il procuratore Amanda Burrows ha dichiarato: "La vera causa della morte deve ancora essere stabilita, ma ciò che è stato accertato è la presenza di ferite che dimostrano chiaramente che questa bambina è stata sottoposta a molteplici episodi di violenza e che tali episodi di violenza sono continuati nel corso del tempo", ha detto.