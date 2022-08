Il Tempio di Saludecio diventa un set per film hard: tre giorni di eros e riprese con le star del cinema a luci rosse. Ecco chi può partecipare

SALUDECIO - Il Tempio di Saludecio ospiterà il set di un film hard. Nel club privè più famoso del centro Italia, a cavallo tra Marche e Romagna, saranno tre giorni interamente dedicati al mondo del sesso. Si celebreranno da stasera a domenica con la seconda edizione della fiera del sesso “eXXotica 2022 - La Grande festa di fine estate” promossa dal Club Privè il Tempio Club di Saludecio (in provincia di Rimini). Tre giorni ad alta gradazione erotica dedicati alle più variegate forme del piacere e della trasgressione promossa dalla Mimmo Pavese Management in perfetta sintonia con lo staff del Club Privè il Tempio di Saludecio.

Venerdì la Notte delle Madrine

Dopo il successo dell’evento di fine giugno definito dagli addetti ai lavori il “luna park dell’eros e del divertimento” riservato alle coppie, alle singole ma soprattutto ai singoli, alle trans e agli amanti del Bdsm. La serata di venerdì è stata denominata “La Notte delle madrine” e vedrà la partecipazione della numero uno del cinema a tre X Europeo, la Venere polacca Amandha Fox, nonché della Perfecta, personaggio più bramato dei social nonché “star resident” del Tempio e infine ma non per ultima, Lisa Amane direttamente da Ciao Darwin 8 e dalle Iene.

Sabato il più grande set a luci rosse d'Italia

Tra le protagoniste di sabato 27 agosto ci saranno la regina dei locali italici legati al mondo dello scambio Miss Mina, la “ maleducata”, Lolita Ruiz, la piemontese Antonellina Eyes, la mistress più potente d’Italia Marikah Bentley, nonché il regista partenopeo Max Bellocchio e il deus ex machina della Pink’o TS Andrea Nobili il quale per l’occasione verrà accompagnato dalle statuarie attrici TS Arianna Ferrari e Micaela Pimentell. Nella circostanza specifica sarà allestito il più grande set a luci rosse mai visto in un evento di questo genere dove i protagonisti diretti dai registi saranno tutti coloro i quali hanno partecipato ai provini a tre X celebrati alla fine di giugno scorso.

Domenica il party in piscina

Domenica 28 agosto è previsto il “party in piscina ” che di fatto chiuderà la grande kermesse. La fiera del sesso denominata “eXXotica 2022 – La grande festa di fine estate” si conferma la più importante vetrina del mondo della trasgressione italiana. A differenza di altri eventi similari che si celebrano nei locali, la tre giorni riminese si distinguerà fra le altre cose in quanto sarà allestito anche uno spazio al pubblico femminile: “la città delle donne” dove il gentil sesso potrà trasgredire in assoluta tranquillità e cimentarsi con gli attori presenti.