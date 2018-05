Ryanair, nuove regole sul check-in dal 13 giugno. Esplode la rabbia sui social

di Domenico Zurlo

Today Ryanair announced a minor change in their check-in policy, making it more inconvenient for tickets without seat reservation to check in. Consequently, everyone affected may object to the change by requesting a full refund. Check the small print in the email from them. pic.twitter.com/96IBFIuOrP — Matej BalantiÄŤ (@skavt) 15 maggio 2018

Cambia ancora la policy Ryanair , e come spesso accade per la compagnia aerea di base in Irlanda, il cambiamento non è esente da polemiche. Il dietrofront riguarda stavolta il check-in online, in particolare il tempo a disposizione per i viaggiatori per effettuarlo senza incappare in pagamenti indesiderati e sovrapprezzo. Accadràe le nuove regole si possono leggere sul sito Ryanair.Il tempo a disposizione da 4 giorni si dimezza e diventa di 2 giorni: nulla di drammatico per chi è abituato a viaggiare con Ryanair e ha dimestichezza con le procedure, più ostico per chi invece è più distratto e rischia di non effettuare in tempo il check-in,. In generale, tempi comunque abbastanza ristretti rispetto ad altre compagnie ma anche rispetto a chi sceglie invece di pagare il posto a sedere: chi sceglie il posto e lo paga (dai 4 ai 15 euro) è infatti autorizzato ad effettuare il check-in già da 60 giorni prima del volo. E per chi non rispetta le regole, i costi sono salatissimi:Qualche mese fa un’altra modifica alle regole d’imbarco aveva creato polemica: l’eccessivo numero diportati dai viaggiatori a bordo aveva costretto la compagnia a limitare il diritto di portare il proprio trolley in cabina a chi sceglietutti gli altri devono invece imbarcarlo (gratis) e ritirarlo al rullo bagagli all’aeroporto d’arrivo, con i disagi che comporta (attesa indefinita, rischio di perderlo e correlati).Ma soprattutto, ildel prossimo 13 giugno si lega alla scelta “casuale” dei posti dovuta alle ultime modifiche dei regolamenti: chi non paga il proprio posto a sedere e sceglie l’assegnazione casuale, infatti, deve rassegnarsi ad avere un sedile a caso per sé e per i propri accompagnatori. Il che non porta problemi a chi viaggia da solo, ma porta invece intere famiglie a separarsi lungo tutto l’aereo, con tanto di caos a bordo al momento dell’imbarco: d’altronde in certi casi è più semplice educare una compagnia aerea al buon senso, che aspettarsi maturità ed educazione dagli stessi viaggiatori. Ma questa, specie per chi viaggia spesso,