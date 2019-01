Ruba 5 euro a uno studente in gita: condannato a tre anni di carcere

Tre anni di carcere per avere rubato 5 euro ad uno studente in gita. È la pena inflitta questa mattina, in tribunale a Torino, ad un 25enne. Lo scorso 8 novembre, nel centro del capoluogo piemontese, il giovane e un complice avevano bloccato il ragazzino, originario della provincia di Ancona, mettendogli le mani al collo e sfilandogli dal portafogli una banconota da 5 euro.



Qualche ora dopo, i due hanno fermato lo stesso ragazzino, che aveva però allertato le forze dell'ordine. Il sostituto procuratore Gianfranco Colace aveva chiesto la pena minima per la rapina, sei anni di carcere. Il collegio presieduto da Silvia Bersano Begey ha riconosciuto le attenuanti generiche riducendo la pena a tre anni. Il complice ha chiesto di patteggiare.

