Roma, incidente sul raccordo anulare: morto un motociclista di 47 anni. Traffico in tilt e disagi per la circolazione

Un uomo di 47 anni è morto stamattina, 27 luglio, in un incidente sul raccordo anulare di Roma. Lo schianto intorno alle 6.30 all'altezza della galleria Volusia, in zona Cassia, al chilometro 13. La vittima era a bordo della sua motocicletta quando, secondo le prime ricostruzione, è andata a schiantarsi contro un'auto nella corsia centrale. Inutili le manovre di rianimazione: per il centauro non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, 118 e personale Anas.

Traffico in tilt

Pesanti disagi sul traffico del raccordo anulare. Dalle 7.50, infatti, in carreggiata interna si circola sulla sola corsia d'emergenza.