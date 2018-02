Picchia la moglie e le lancia addosso un comodino: poi si scaglia contro gli agenti

ROMA - Gli agenti del Reparto Volanti della Questura di Roma sono intervenuti per una «lite in famiglia violenta» nel quartiere Collatino, segnalazione giunta al 112 poco prima di mezzogiorno di sabato scorso. I poliziotti hanno trovato S.M. , un 30enne italiano, scalzo, fuori la sua abitazione, mentre la moglie, piangendo, dalla finestra, richiamava l'attenzione degli agenti, urlando che era stata picchiata.



L'uomo, dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, ha provato a staccare uno specchietto da uno scooter li parcheggiato ma è stato bloccato; la furia dello stesso non si è fermata neanche quando, con le manette di sicurezza ai polsi, è stato messo nell'auto di servizio ed ha spaccato con i piedi uno dei finestrini.



La vittima racconterà invece che poco prima, il marito, al culmine dell'ennesima lite, l'aveva colpita con un comodino procurandole un grosso ematoma all'addome e una brutta ferita alle labbra. Ma la giornata di violenza di S.M. non è terminata; quando, negli uffici del commissariato Torpignattara, ha capito che, grazie alle informazioni del protocollo EVA, oltre ad essere arrestato per le violenze nei confronti degli agenti ed il danneggiamento dell'auto di servizio, era diretto a Regina Coeli per le violenze nei confronti della moglie, ha cercato di auto lesionarsi e si è scagliato nuovamente contro i poliziotti che cercavano di farlo desistere da tale gesto. In ospedale sono finiti la donna ed uno degli agenti; ne avranno rispettivamente per 25 e 15 giorni.

