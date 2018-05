Ciclista "pirata" investe una donna, si rialza la insulta e poi si dilegua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - È caccia da parte della polizia di Stato al pirata della strada che sabato, poco dopo le 11.15, lungo viale Scalabrini, D.F. di 51 anni, in strada per aprire il cancello di casa al civico 16 e consentire al marito G.B., coetaneo, di entrare con l’auto.Come riporta il Giornale di Vicenza la donna, in piedi al centro della carreggiata, è stata investita dal ciclista:. La donna si è rialzata dolorante al volto, perdendo sangue dalla bocca; il ciclista apparentemente incolume si è rialzato, hacontro la donna e il maritoAccompagnata al pronto soccorso del San Bassiano la signora ha ricevuto una prognosi di guarigione di 40 giorni per delle. I coniugi hanno presentato denuncia alla polizia di Stato con la descrizione del ciclista: età 50 anni circa, alto e magro. Il comandante Carlo Dalla Costa invita il pirata a presentarsi spontaneamente al comando per non peggiorare la sua posizione: rischia la denuncia per omissione di soccorso e fuga che potrebbe aggravarsi se la prognosi per l’investita si allungherà oltre i 40 giorni già assegnati.