Nonno spara al nipotino di 7 anni: il bimbo è gravissimo. «Colpo partito per sbaglio»

Portato al policlinico Umberto I intubato, il piccolo, italiano che non avrebbe ancora compiuto 7 anni, è in gravi condizioni.

Unè ricoverato al Policlinico Umberto I a Roma in gravi condizioni dopo essere stato ferito da un, mentre era a casa del nonno: è successo nella Capitale in zona, questa mattina. Da una prima ricostruzione della polizia, che indaga sulla vicenda, pare che a sparare, di 76 anni.LEGGI ANCHE:L'uomo avrebbe raccontato che mentre riponeva la pistola, regolarmente detenuta, sarebbe partito un colpo: in casa c'era anche il papà del bambino, che mentre si trovava in bagno ha sentito lo sparo e una volta uscito ha trovato il figlio per terra ferito. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica nell'abitazione.