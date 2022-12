Vigili a prendere il caffe al bar, i ladri ripuliscono l'auto: rubate divise e palette

ROMA - Si sono fermati per prendere un caffè, ma non potevano immaginare che durante la loro breve assenza i ladri avrebbero aperto la volante e rubato divise, distintivi e palette all'interno dell'auto. Ha davvero dell'incredibile quanto accaduto a Roma ieri mattina, lungo la Roma-Fiumicino, nell'area di servizio Magliana Nord (direzione Civitavecchia): una pattuglia della Polizia Locale di Civitavecchia è finita nel mirino dei ladri che hanno forzato e ripulito la loro macchina di servizio.

Furto nell'auto dei vigili urbani: cosa hanno rubato

Come racconta Flaminia Savelli sul quotidiano Il Messaggero, i ladri hanno portato via le divise di ordinanza, i cappelli, i distintivi e addirittura le palette per intimare l'alt ai posti di blocco. Sul caso indagano gli agenti della Polizia Stradale: l'allarme è scattato poco dopo le 12, quando i due vigili si sono fermati per prendere un caffè al bar e al ritorno dalla pausa hanno trovato l'amarissima sorpresa, con l'auto forzata e aperta e "ripulita".





Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza e avrebbero già individuato l'auto dei ladri, con cui sono scappati dal luogo del furto. A bordo della volante, nessuna traccia né impronte digitali: l'ipotesi è che i due agenti della municipale siano stati seguiti e che nel mirino c'erano proprio quegli oggetti distintivi, le divise, le palette, che potrebbero tornare loro utili per mettere a segno altri colpi. Un furto lampo, messo a segno in neanche cinque minuti, da almeno due malviventi: ma non è escluso che i ladri avessero altri complici coinvolti nel furto.

I precedenti con i finti poliziotti e carabinieri

Non è la prima volta che succede: l'anno scorso, spiega ancora Il Messaggero, una banda di finti poliziotti - con tanto di divise di ordinanza e la scusa di eseguire controlli - avevano seminato il panico a Fonte Nuova, entrando nelle case e svaligiando appartamenti, terrorizzando i proprietari. Altro esempio invece la banda di finti carabinieri che aveva preso di mira le gioiellerie della città: vestiti di tutto punto con la divisa, entravano nei negozi e poi tiravano fuori la pistola per farsi consegnare il bottino. Il sospetto è dunque che con queste divise, i malviventi potrebbero portare a segno qualche colpo simile.