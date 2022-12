OSTRA VETERE - Ladri in fuga con cesti natalizi, bottiglie di vino, olio e circa 300 euro di fondo cassa. Il colpo è avvenuto nell’azienda agricola biologica Torre degli Angeli a Pongelli di Ostra Vetere.

Due i furti in casa domenica pomeriggio tra Ostra Vetere e Montignano, un terzo sabato alle Saline. Il bottino più ingente è quello dell’azienda agricola in via dei Gelsi nella zona industriale di Pongelli.

«Hanno tentato di forzare la porta d’ingresso ma, non riuscendo ad entrare, hanno sfondato a calci una finestra laterale – spiega il titolare Costantino Mariani Fratini -. Hanno caricato alcune bottiglie di vino e olio, già etichettate con il mio marchio, alcuni cesti natalizi e i contanti. Di soldi c’erano circa 300 euro. Secondo me è stato un furto improvvisato perché non sono venuti attrezzati per entrare. E poi hanno preso anche gli spiccioli in rame, non dei grandi professionisti. Ancora non so di preciso ma credo tutto ammonti tra i 1000/1500 euro. In dieci anni è successo già altre cinque volte. Ho voluto condividere l’accaduto nel gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” – conclude – per mettere in guardia altra gente dai ladri». Un altro episodio, ma in casa, è avvenuto sempre ad Ostra Vetere, tra le 17 e le 19 di domenica. Per entrare hanno forzato una portafinestra. Il bottino non dovrebbe essere ingente. Indagano i carabinieri che ieri pomeriggio hanno tenuto un incontro, con il capitano Ruberto, ad Ostra Vetere per mettere in guardia da truffe e furti.

Domenica pomeriggio un furto è avvenuto anche in un’abitazione di via Garibaldi a Montignano, con valore della refurtiva da quantificare ma non ingente, e poi sabato pomeriggio in via dei Mughetti alle Saline. I vicini hanno sentito un rumore e, sapendo che il proprietario era uscito, si sono affacciati e hanno visto scappare due uomini verso via delle Genziane, dove avevano l’auto. Il weekend era iniziato con due furti alla Cesanella.