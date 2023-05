Incidente in pista, muore Davide Rolando investito da un altro motociclista

CREMONA - Tragedia in pista ieri al Cremona Circuit di San Martino al Lago, in provincia di Cremona. A perdere la vita Davide Rolando, 47 anni, motociclista piemontese, originario di Almese (Torino), impegnato domenica in una sessione di prove libere in moto, categoria Race Attack.

In seguito a una caduta con la sua moto, Davide Rolando è morto dopo essere stato investito da un altro motociclista, un bergamasco, mentre stava allontanandosi dalla pista. Per lui, nonostante un lungo tentativo di rianimazione, non c'è stato nulla da fare.

Sull'incidente indagano i carabinieri

I carabinieri si sono recati in pista per acquisire tutti gli elementi necessari a ricostruire i fatti, documentati dal sistema di telecamere interno del circuito. I famigliari hanno trasportato la salma a Torino. Dal 2017, Davide Rolando correva nella categoria “Race attack“. L’anno scorso sulla stessa pista erano morti altri due piloti.