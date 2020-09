Roberta Ragusa, Antonio Logli vuole sposare l'amante Sara Calzolaio in carcere

Quasi nove anni dopo la scomparsa della moglie Roberta Ragusa Antonio Logli vuole risposarsi con l'amante, attualmente la sua compagna. Logli, 57enne, condannato in via definitiva a vent'anni per l'omicidio e la distruzione del cadavere di Roberta, il cui corpo non fu mai ritrovato, ha chiesto in carcere a Sara di sposarlo, con tanto di, un anellino di plastica che ferma i tappi delle bottiglie, come racconta in esclusiva il settimanale Giallo., hanno solo frenato la corsa verso il coronamento di quell'amore sullo sfondo della storia maledetta della scomparsa di Roberta Ragusa, misteriosamente svanita nel nulla a Gello di San Giuliano Terme (Pisa) ilUn amore, quello tra Antonio e Sara, che per la giustizia è stato la scintilla del delitto il cui movente, secondo i giudici, va ricercato nel logoramento del rapporto coniugale e nell'intento di Logli di sbarazzarsi della moglie per proseguire liberamente la relazione con l'amante.Sara e Antonio, riferisce «La Nazione» in un ampio articolo, si. Si sono amati per otto anni all'insaputa di Roberta. Il segreto, infatti, sarà svelato solo quando comincia il mistero e Roberta sparisce per sempre. Mentre Sara prende posto a casa Logli. Nell'intervista concessa a «Giallo», la Calzolaio sie ribadisce di voler bene a Roberta. È un altro colpo di scena in questa vicenda, sulla quale aleggia il fantasma della mamma mai più ritrovata. Logli e la Calzolaio vogliono sposarsi e: i due hanno infatti abbracciato la dottrina evangelica e iniziato il cammino per il battesimo.Il, scrive ancora «La Nazione», è confermato da Anna Vagli, la criminologa del team difensivo di Logli guidato dall'avvocato Simone Ciro Giordano di Milano e completato, pochi giorni fa, con l'investigatore lucchese Davide Cannella. «La promessa di matrimonio risale a prima del lockdown - spiega Vagli -. Una promessa rinnovata due settimane fa quando si sono visti in video. Logli e la Calzolaio hanno iniziato questo percorso nella dottrina evangelica che lo stesso Antonio sta proseguendo in carcere dove riceve le visite di un pastore. Per la celebrazione religiosa è presumibile che debbano attendere che Logli torni libero».Indopo che il tribunale di Pisa ha disposto la rettifica dello stato civile di Roberta Ragusa. Fino a qualche settimana fa infatti mancava il riconoscimento formale che la donna fosse morta. Sul fronte giudiziario l'obiettivo resta la revisione del processo: «Sto studiando gli atti - dice l'avvocato Giordano - Logli mi ha dato spunti interessanti. Vediamo se diventeranno prove nuove e rilevanti».