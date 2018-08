«Mettiamo la tua foto nuda online»: così gli amici ricattavano la 15enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTAVILLA VICENTINA - Il 19enne I.S. residente in paese e l’amico 18enne B.G. di Sovizzo saranno chiamati a breve dal tribunale dei minori di Venezia per difendersi dall’accusa diai danni di una 17enne di Altavilla. Alla base della storia c’è uncompiuto nell’estate 2016. Come riporta il Giornale di Vicenza la ragazza, allora 15enne, si era scattata con il proprio telefonino dellein pose sexy, anche nuda.che però sono circolati tra alcuni amici della ragazza, anche tra(al tempo minorenni) che conoscevano soltanto di vista la ragazza. Interessati atra i due amici era scattata l'idea di un ricatto. «Abbiamo una tua foto nuda, mandaci altri scatti o la pubblichiamo su internet e così ti vedono tutti». Ricevuta come prova una sua foto sul telefonino la ragazzainviò ai due prima uno scatto in costume e poi un altro a seno nudo. La tensione nella giovane,in famiglia, era apparsa chiara ai genitori e presa alle strette mostrò le foto sexy sul proprio cellulare e raccontò del ricatto. Inevitabile laa carico dei due ragazzi che nel corso dell’indagine hanno ammesso le proprie responsabilità, giustificando come unole richieste alla ragazza di nuove foto. La parola passa ora al tribunale dei minori.