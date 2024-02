Ranucci: «Dopo il caso Tosi ho pensato di buttarmi dalla finestra, credevo che la mia carriera fosse finita»

Rivelazione choc da parte di Sigfrido Ranucci, in merito alla vicenda che riguarda Flavio Tosi: «Ho avuto un pensiero obliquo, ho pensato di buttarmi dalla finestra per quanto mi sentivo ferito. Le reazioni che c'erano in quel momento erano pesantissime nei miei confronti, ero davvero convinto di aver chiuso una carriera che ancora doveva decollare. Fu un momento veramente difficile della mia vita, il più complicato». Lo racconta lo stesso giornalista e conduttore di Report, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, condootto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

La “vicenda Tosi”

I fatti di cui parla Ranucci riguardano l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, condannato in primo grado per aver diffamato il conduttore e autore di Report.

Tosi nel 2014, quando era sindaco, fece filmare l'inviato della trasmissione di Rai 3 che stava realizzando un'inchiesta sull'amministrazione veronese. L'allora sindaco aveva depositato i nastri in procura prima della messa in onda e aveva pubblicamente accusato Ranucci di costruire un dossier falso usando fondi neri della Rai, chiedendo provvedimenti disciplinari nei confronti del giornalista. L'accusa si è poi rivelata falsa.

Le dichiarazioni di Ranucci

Oggi Ranucci vive sotto scorta, ma ha spiegato di non temere per la sua vita: «Non ho paura, ci sono cose peggiori e grazie alla scorta posso continuare a fare il mio lavoro in libertà». «Stamattina a Report sono arrivati quattro nuovi procedimenti penali su vecchie puntate e una richiesta di mediazione da parte della famiglia Berlusconi sulle due puntate che abbiamo fatto. L'avvocato della famiglia Berlusconi che ce l'ha mandata e sfiga vuole che sia anche il professore universitario di mio figlio. Che comunque al suo esame, di diritto civile, ha preso 30...», ha raccontato ancora a Un giorno da pecora.

Su un possibile passaggio a Discovery

Il programma che conduce ha fatto registrare ottimi ascolti anche con lo spostamento della messa in onda. «Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel passaggio alla domenica, abbiamo tenuto quasi tutto il nostro pubblico anche se certo non siamo felici di andare contro Fazio».

Ha mai pensato, anche lei, di passare a Discovery? «No, io amo la Rai, forse qualcuno sarebbe contento se me ne andassi, ma non gli do questa soddisfazione. Forse - ha spiegato - qualcuno mi avverte come un problema, ma io e la mia squadra ci sentiamo delle risorse».