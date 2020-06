Ragazzo trovato morto in casa di un amico dopo una lite con i genitori. Aveva 23 anni

BORSO DEL GRAPPA - Va per alcuni giorni a casa di un amico per rasserenarsi dopo un periodo di liti in casa con i genitori. E qui in un'abitazione di via Molini a Borso del Grappa questa notte, venerdì 5 giugno, è stato trovato senza vita. Il ragazzo, un 23enne di Romano d'Ezzelino, sarebbe morto per un arresto cardiaco. Sul posto i carabinieri di Crespano del Grappa che non hanno ancora reso noto le generalità della vittima e i contorni della vicenda.

LEGGI ANCHE:

Trovato morto dalla madre a 18 anni: Marco stroncato da un doppio edema



Ultimo aggiornamento: 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA