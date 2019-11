Ragazza di 19 anni partorisce sulla pista da ballo di una discoteca, il locale regala al bambino ingressi gratis a vita

LEGGI ANCHE:

Un'hae il locale le fa un regalo particolare. Una ragazza disi trovava sulla pista da ballo nel locale ‘O'Club a Tolosa, in Occitania, quando è entrata in travaglio. Le contrazioni sono state così forte che il piccolo è nato proprio in mezzo alla pista, prima ancora che arrivassero sul posto i soccorritori.Intorno ala 5,30, quando il locale era prossimo alla chiusura, un buttafuori ha notato la giovane a terra e le si è avvicinato. L'uomo si è accorto che la ragazza era sul punto di partorire e ha chiamato i sanitari. Il bimbo però aveva fretta di nascere, così i paramedici hanno guidato i dipendenti della discoteca su cosa fare per aiutare la mamma e suo figlio.Pare che la ragazza, nonostante la gravidanza avanzata, volesse concedersi una serata di distrazione per alcuni problemi in casa. Invitata da una sua amica era andata in discoteca, ma tutto quel movimento le avrebbe indotto le doglie. Mamma e figlio, come riporta anche la stampa locale , sono poi stati soccorsi dai sanitari. Entrambi stano bene e la proprietaria del locale ha deciso di festeggiare l'insolito evento garantendo al bambino ingressi gratuiti a vita nel suo club, anche se dovrà aspettare qualche anno.