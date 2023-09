Ragazza di 23 anni palpeggia un uomo in discoteca, condannata a 6 mesi di carcere. C'è pure il risarcimento: 200 euro

La Prima Sezione del Tribunale Provinciale di Navarra ha condannato a sei mesi di carcere un 23enne residente a Pamplona per un reato di violenza sessuale dopo aver toccato il lato b di un uomo in una discoteca sulla pista Labrit. Come si è appreso, i fatti sono accaduti lo scorso febbraio. La sentenza è stata accettata dall'imputata, una donna di origine sudamericana come ripostato da.

Negli atti provati della sentenza si precisa che i fatti sono avvenuti il ​​10 febbraio 2023 intorno alle ore 03:30 del mattino in una discoteca situata sulla pista Labrit, a Pamplona. A quanto pare, il giovane si trovava nei locali quando, all'improvviso, la donna gli si è avvicinata. "Con spirito libidinoso ha toccato il sedere, abbassando la mano lungo la gamba in modo lascivo", si legge nella sentenza.

Il comportamento

Visto l'accaduto, il ragazzo si è rivolto alla donna e ha detto: "Ehi, che succede?" Tuttavia, nonostante le denunce del giovane, la donna ha continuato a tenere un comportamento inappropriato. Tornò a stare accanto alla vittima e gli toccò nuovamente la natica, cosa che lo fece sentire a disagio e alla fine abbandonò il locale. Il giovane ha immediatamente raccontato l'accaduto a diversi agenti della Polizia Municipale di Pamplona che in quel momento si trovavano nelle vicinanze del locale.

Alla donna condannata, oltre ai 18 mesi di interdizione, vengono comminati due anni di libertà vigilata e il pagamento di 300 euro alla giovane vittima dei fatti a titolo di risarcimento del danno morale cagionato.

Il risarcimento

È stata anche accusata di risarcimento del danno dopo aver registrato in tribunale prima del processo la somma di 200 euro per risarcire l'uomo. La risoluzione concordata tra le parti ha la sua base giuridica nella legge Solo sì significa sì , nella sua ultima riforma. Va tenuto presente che la legge sulla garanzia globale della libertà sessuale, popolarmente conosciuta come la legge "sì significa sì", si basa sul fatto che tutti i comportamenti sessuali in cui non vi è consenso sono considerati aggressioni sessuali.

"Il consenso si intenderà soltanto quando sarà stato liberamente espresso mediante atti che, alla luce delle circostanze del caso, esprimano chiaramente la volontà dell'interessato", stabilisce la legge. Dall'entrata in vigore della nuova normativa, la legge “solo sì significa sì” di Irene Montero è stata molto criticata. Recentemente, la Corte Superiore di Giustizia di Navarra ha ridotto di un anno la pena inflitta ad Ángel Boza, uno dei membri di La Manada . Gli imputati sconteranno un anno in meno grazie all'applicazione della legge 'sì è sì' promossa dal ministro delle Pari opportunità. Fino al 25 agosto, 1.156 autori di reati sessuali hanno beneficiato di riduzioni di pena dopo l'entrata in vigore della legge "solo sì significa sì".