«O sposi quell'uomo o ti ammazziamo»: lei compie 18 anni e denuncia i genitori

I genitori sono ora stati denunciati e raggiunti dal divieto di avvicinamento alla figlia, mentre la ragazza è stato trasferita in una località protetta. Padre e madre della ragazza, residente da quando è piccola in Italia, erano arrivati a minacciarla per farla sottostare ai loro voleri. «O lo sposi o ti ammazziamo», le ripetevano appunto.



Questo, spiega Filippo Collana, comandante della stazione carabinieri di Colorno (Parma), «è stato tuttavia solo l'ultimo atto di una lunga serie di vessazioni». La ragazza era controllata su tutto, dall'abbigliamento alle frequentazioni, con tanto di pesanti punizioni corporali in caso di sgarri. «All'arrivo della maggiore età la notizia dal padre di doversi sposare con un uomo che non conosce e lei ha deciso di rivolgersi a noi», conclude il comandante Collana.

