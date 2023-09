Ragazza di 18 anni stuprata in un giardinetto ai Navigli: «Mi ha trascinata e ha abusato di me». Fermato un giovane egiziano

Una ragazza di 18 anni violentata nella notte a Milano. La giovane sarebbe stata abusata per strada da uno sconosciuto a Milano, in un giardinetto in fondo al Naviglio, ma subito dopo ha denunciato la violenza alle forze dell'ordine, che hanno rintracciato e fermato il presunto autore dello stupro.

Abbandonata dal fratello

La polizia è intervenuta insieme ad un’ambulanza del 118, questa mattina intorno alle 6,45 sull’Alzaia Naviglio Grande, vicino al ponte delle Milizie, dove ha trovato la 18enne di origini sudamericane, che poco prima era in compagnia di un coetaneo di origini egiziane.

La ragazza, in condizioni di alterazione alcolica, ha raccontato ai poliziotti di aver trascorso la serata con il frCostretta al rapporto

In quel frangente, da sola in strada, l'egiziano 18enne avrebbe approfittato del suo stato di alterazione alcolica, portandola in un giardinetto vicino al Naviglio, per costringerla ad un rapporto sessuale. Dopo aver chiamato il numero di emergenza, il presunto aggressore è stato fermato dai poliziotti, mentre era ancora nelle vicinanze. Ora si sta verificando la sua versione ed il riscontro nelle immagini delle telecamere del quartiere. La vittima, intanto, è stata accompagnata in codice verde alla clinica Mangiagalli dove sarà sottoposta ad una visita specialistica.