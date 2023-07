Moglie di un miliardario svela quanto spende in una giornata: «16.540 dollari, compresa borsa Chanel "antidepressiva"»

Una moglie di un miliardario ha aperto un profilo su Tiktok dove condivide quanto spende ogni giorno. Lei si chiama Linda Andrade, donna diventata molto popolare sui social per aver mostrato com'è il suo stile di vita lussuoso a Dubai. Con più di 620.000 follower e più di 23 milioni di "Mi piace" accumulati in tutti i suoi video, si vanta di avere un marito che le paga qualsiasi cosa vuole.

Le spese

Racconta quanto può spendere in una settimana, in un giorno e anche in una notte. Le cifre sono totalmente stratosferiche e la scelta di cosa comprare discutibile. In uno dei suoi video più popolari elenca tutti i suoi acquisti, a partire da una borsa Chanel "antidepressiva" da 7.000 dollari. Altre spese elencate sono: un massaggio disintossicante ($ 400) o un caffè "d'oro" per $ 80. Continuando con i costi della giornata, mostra il risultato di una manicure per $ 500, mentre un autista la porta in giro per un centro commerciale per $ 200 e un'altra borsa "antidepressiva" per $ 7.000. Per concludere la giornata, del sushi al caviale ($ 120), un profumo personalizzato ($ 420) e ancora un autista ($ 300).

I video

Il video ha più di 4,1 milioni di visualizzazioni. Iltre a 260.000 'mi piace' e quasi 3.000 commenti. I migliori? "Qui vedo più soldi che buon senso". Oppure: "Non c'è un briciolo di pensiero dietro quegli occhi". E ancora: "Ho pagato 15 dollari per avere esattamente quelle unghie". Infine chi scherza: "Nel frattempo, la mia carta di credito è stata negata a un Dunkin Donuts".