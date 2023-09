Janet Jackson, la sorella di Michael in vacanza «mozzafiato» sull'Adriatico. Ecco dove

Tra i vari vip che quest'estate hanno popolato il Salento, sembra essersi aggiunta la famosa cantante Janet Jackson. L'artista america ha soggiornato presso l'hotel "Tenuta Negroamaro" di Sannicola, in provincia di Lecce. È stata la stessa artista a "geolocalizzarsi" in Puglia in post sui social che la ritraggono nei giardini della tenuta salentina. Nella didascalia del post, l'elogio alla struttura e al Salento: «Abbiamo concluso le nostre vacanze estive in modo mozzafiato».

Ecco chi è l'artista

Janet Jackson è una famosa cantante americana che grazie al successo dei fratelli, i "Jackson 5", ha avuto un trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo. Sorella della pop star Micheal Jackson, la cantante americana è autrice di diverse hit che hanno fatto cantare il mondo, e al momento è impegnata nella conclusione del suo ultimo tour: intitolato "Together Again Tour" che si concluderà nella città di Lincoln, in California, il 27 ottobre 2023.