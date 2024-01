Principe Edoardo incontra una tartaruga di 192 anni, è la stessa che la madre Elisabetta II aveva conosciuto nel 1947

È un incontro storico quello avvenuto sull'isola di Sant'Elena tra il principe Edoardo, figlio della regina Elisabetta II e Jonathan, una tartaruga delle Seychelles di 192 anni. Il duca di Edimburgo si trova nel territorio d'oltremare britannico nell’Oceano Atlantico centro-meridionale a quasi 2000 chilometri di distanza dalle coste dell’Angola, e martedì ha fatto la conoscenza del leggendario animale che vive all’interno di Plantation House, la residenza ufficiale del governatore dell’isola. È lo stesso animale che la madre aveva incontrato nel 1947, quando era ancora una principessa.

A turno tutti i membri della famiglia reale hanno incontrato Jonathan, che appare anche anche su alcune valute come simbolo dell'isola, e il principe Edoardo era l’unico ancora a non averlo incontrato.

Secondo il governo di Sant’Elena è l’animale terrestre più antico del mondo e vive lì da 142 anni. Si pensa sia nato nel 1832 e che l'isola l'abbia ricevuto in dono dalle Seychelles quando era già adulto, intorno al 1882.

Dal 2002 Sant’Elena non era visitata da un membro della famiglia reale inglese, l’ultima era stata la principessa Anna.

Nel viaggio del principe Edoardo, che finirà venerdì, è previsto l’incontro anche con i membri della comunità per celebrare la biodiversità e la cultura dell’isola.

Prima di recarsi nel territorio oltremare, il duca di Edimburgo si è trattenuto due giorni in Sud Africa dove ha visitato il Giardino di Pretoria, che ospita oltre 220 specie di uccelli. Ha inoltre preso parte alla consegna del Duke of Edinburgh Gold Award, riconoscimento per adolescenti e giovani adulti istituito nel 1956 che premia le loro capacità di miglioramento personali e raggiungimento di obiettivi in vari campi.

Queste visite ufficiali arrivano in un momento delicato per la Royal Family. Re Carlo III è prossimo a un intervento chirurgico per un anomalo ingrossamento della prostata, mentre la principessa del Galles e futura regina Kate Middleton è in via di guarigione dopo aver subito un’operazione addominale. Fonti di palazzo hanno rassicurato il popolo inglese e quanti nel mondo erano in apprensione per lei del successo dell’intervento, confermando una degenza in ospedale di 10-14 giorni.