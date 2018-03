Playboy e "bitcoin": adesso i pagamenti si possono fare con le criptovalute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

verso le criptovalute. E' la direzione scelta dal colosso dell'intrattenimento per adulti che, mercoledì scorso, ha annunciato lo sviluppo di un sistema di pagamento online che includerà diversi tipi di, iniziando dal VIT (Vice Industry Token).Il sistema - che sarà attivato per gli abbonati a 'Playboy.TV' - potrebbe essere pronto entro fine anno, secondo quanto riportato da 'Fortune.com'. Per quanto riguarda la rivista, invece, al momento non farà parte di questa implementazione.Gli utenti, si legge inoltre su 'Forbes', potranno anche guadagnare Token (una sorta di gettoni virtuali) attraverso una serie di interazioni online: commentando i post, partecipando ai sondaggi o guardando filmati."Poiché la popolarità dei metodi di pagamento alternativi continua a crescere in tutto il mondo, come anche le piattaforme digitali di Playboy - ha affermato la responsabile 'Licensing e Media', Reena Patel - abbiamo ritenuto importante dare ai nostri 100 milioni di consumatori mensili una maggiore flessibilità di pagamento".