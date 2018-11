Giovane fa pipì sul muro della Basilica: beccato maxi multa da 3mila euro

VENEZIA - Altro episodio della "Venezia cafona": domenica pomeriggio un giovane ha pensato di non cercare una toilette o uno dei bagni pubblici allestiti per l'occasione e ha urinato su un muro in un angolo della Basilica della Madonna Salute. Ma è stato visto dagli agenti e sanzionato dalla polizia municipale per tremila euro.



Protagonista della vicenda un 28enne di Castelfranco Veneto (Treviso) che è incappato nei controlli di sicurezza alla Basilica, oggetto in questi giorni e fino a mercoledì 21, del pellegrinaggio annuale per la Salute, in ricordo della fine di una delle peggiori pestilenze che colpirono la città. Per l'occasione la basilica è raggiungibile con un apposito ponte di barche sul Canal Grande, ma è anche attrezzata, nelle vicinanze, con bagni pubblici.



Non è il primo caso eclatante del genere in una città dove spesso il malcostume la fa da padrone nonostante le campagne di sensibilizzazione per il rispetto di una realtà che è monumentale in ogni sua pietra e che in questi ultimi anni ha visto le forze dell'ordine sempre più attente nel difenderne il decoro.

