Treviso, studente muore a scuola: malore durante la lezione di educazione fisica

Ultimo aggiornamento: 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

durante lanei campi sportivi di un istituto diintorno alle 12.20 di oggi: unodi soliha accusato un malore ed èIl ragazzino, studente del primo anno dell', in via dei Carpan, si sarebbe sentito male durante la fase di riscaldamento: improvvisamente ha accusato il malore e si è accasciato. Il giovanissimo è stato subito soccorso dai presenti e dal 118 arrivato tempestivamente sul posto, ma per lui non c'è stato nulla da fare.