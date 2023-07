Pesce remo emerge dalle profondità: secondo la credenza popolare «preannuncia» terremoti e tsunami

Un esemplare di pesce remo (Regalecus glesne) è stato filmato da un istruttore di immersioni subacquee al largo della costa nord-orientale di Taiwan. Si tratta di un avvistamento piuttosto insolito: il regaleco, infatti, è un pesce abissale che normalmente nuota in acque profonde al di sotto dei 1.000 metri. E lo stesso sub autore del video, Wang Cheng-ru, afferma che è la prima volta in dieci anni che riesce ad osservarne uno da vicino. L'esemplare avvistato è lungo due metri e presenta due cicatrici sul corpo, probabilmente lasciate dal morso di uno squalo.

Secondo una credenza popolare giapponese, un pesce remo che nuota in superfice, verso la costa, è presagio di avvenimenti nefasti, in particolare di catastrofi naturali come terremoti e tsunami. Naturalmente, non esiste nessuna evidenza scientifica che confermi questa teoria.