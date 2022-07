Paura sul volo Delta, il pilota fa inversione a U: ecco il motivo. Un passeggero: «Il giorno più brutto della mia vita»

Momenti di tensione a bordo di un volo Delta Air Lines, che ha dovuto fare un'inversione a U, mentre stava sorvolando l'Oceano Atlantico per un problema con il carburante. Tra i passeggeri che si sono accorti della manovra di viraggio per far ritorno sulla pista dell'aeroporto di New York, è salita la paura ed in molti hanno iniziato a chiedere informazioni agli assistenti di volo. L'aereo, diretto in Ghana, in Africa, è decollato dall'aeroporto internazionale John F. Kennedy di NY ed avrebbe dovuto raggiungere lo scalo di Kotoka ad Accra, la capitale del Ghana, ma l'imprevisto ha costretto i piloti ad una manovra straordinaria.

Secondo quanto riporta Newsweek, il velivolo della Delta era a metà volo, in pieno oceano, quando uno dei piloti ha scelto di tornare indietro «per eccesso di cautela a causa di uno squilibrio di carburante in volo» precisa una nota della compagnia americana.

Cosa è accaduto

Il sito Boeing spiega che «uno squilibrio di carburante si verifica quando la quantità di carburante tra i serbatoi di sinistra e destra nelle ali degli aerei non è uguale». Così il volo diretto in Ghana è atterrato a New York in tutta sicurezza ed i passeggeri sono sbarcati dall'aereo.

Paura a bordo

Un passeggero del volo Delta, lo YouTuber, Arieh Smith con 5 milioni di seguaci, ha caricato un video sulla sua esperienza che definito spaventosa. «Vedo il capitano scendere il corridoio e iniziare a guardare fuori dal finestrino l'ala dell'aereo, poi ha fatto un annuncio ai passeggeri del volo, dicendo che l'aereo aveva un problema con il carburante, il che significava che doveva tornare a New York», ha detto lo yotuber.