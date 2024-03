Napoli, due cadaveri a Secondigliano: indagano i carabinieri, ipotesi doppio suicidio

Giallo a Secondigliano: due cadaveri sono stati rinvenuti in un'auto in un garage in via Fosso de Lupo. Si tratta di un uomo e di una donna, i corpi di entrambi nudi. Per ora è noto solo il nome del giovane, Vincenzo Nocerino, 24 anni, incensurato, e sarebbe stato proprio il padre di lui a ritrovare i corpi questa mattina poco dopo le 8.30.

Indagano i carabinieri, non si esclude l'ipotesi del doppio suicidio.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani sarebbero rimasti uccisi dai gas di scarico dell'auto o di una vecchia stufa. Tra le palazzine della zona, densamente popolata, s'è radunata una piccola folla di curiosi.