Ancora una rissa ad Alatri dopo l'omicidio di Thomas, coinvolti Niccolò Toson e lo zio "Budella"

Ancora una rissa ad Alatri, stavolta in località La Furia, con il coinvolgimento di Niccolò Toson e dello zio acquisito Francesco Dell'Uomo, conosciuto come "Budella". Proprio l'aggressione a quest'ultimo, il 29 gennaio scorso, aveva portato alla decisione di "vendicare" l'umiliazione subita e all'omicidio per errore di Thomas Bricca, il giorno successivo.

Il vero bersaglio, infatti, era Omar Haoudi - originario del Marocco ma nato e cresciuto ad Alatri - che aveva insieme ad alcuni nordafricani lasciato "Budella" appeso a una balaustra nei pressi di un bar, colpendolo poi alle mani e facendolo cadere.

Questa rissa, a sua volta, era stata la vendetta di una del giorno precedente nel quale ad avere la peggio era stato il gruppo che faceva riferimento allo stesso Omar.

Per l'omicidio di Thomas sono in carcere dal 18 luglio Mattia Toson - fratello di Niccolò - e il padre Roberto. Dopo che è stato respinto il ricorso al riesame presentato dai loro avvocati, si attende ora la decisione della Cassazione, mentre i carabinieri stanno scandagliando il lago di Canterno alla ricerca dell'arma del delitto.