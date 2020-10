Schianto in Campania, muore la dirigente scolastica Francesca Varriale. Aveva 48 anni, a lungo anche all'Itis Corridoni

La dirigente scolastica del primo istituto compresivo di Alatri, Francesca Varriale, 48 anni, è morta a seguito di in incidente stradale avvenuto a Caserta venerdì scorso. La tragedia è avvenuta a pochi chilometri da casa. La dirigente scolastica viaggiava tutti giorni da Casertano alla Ciociaria. Venerdì, appunto, stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Francesca Varriale è stata per lungo tempo dirigente anche all'Ipsia Corridoni di Corridonia, nelle Marche.



A dare notizia della tragedia è stato il Comune di Altri sulla propria pagina Facebook: «A seguito di un grave incidente stradale è venuta a mancare la professoressa Francesca Varriale, dirigente del Primo Istituto Comprensivo di Alatri. Partecipiamo al dolore che ha colpito la famiglia, i suoi amici e la Comunità Scolastica nella quale ha prestato il suo servizio in questi anni, con dedizione e professionalità».



