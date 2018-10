Dramma della follia: nonna accoltella e mette la nipote di due anni in forno

di Luca Calboni

Si chiama, ed è la nonna 42enne che ha accoltellato la nipotina di nemmeno 2 anni e poi l'ha gettata nel forno acceso, mentre forse la piccola era ancora viva: lo Stato americano delè sconvolto da quanto accaduto a, cittadina da nemmeno duemila abitanti, lo scorso lunedì.Sul corpo della bambina erano presenti diverse bruciature e lo sceriffo della contea di Bolivar Kelvin Williams ha dichiarato di non aveva mai visto "nulla del genere".La piccolaè stata trovata ancora dentro il forno della casa da un parente, che ha subito allertato le locali autorità. Al momento sono ancora sconosciuti i motivi che hanno spinto la donna a tanta violenza sulla nipote, per la cui morte è stata accusata di omicidio di primo grado.Intanto, la mamma della piccola Royalty, ha aperto una raccolta fondi pubblica su GoFundMe per i funerali della figlia, che proprio il 17 ottobre avrebbe compiuto 2 anni.