Natale, 5 ritocchi last minute più gettonati: da botox a piastrine effetto immediato

Con il Natale in arrivo sempre più donne scelgono di farsi, o farsi recapitare, un regalo speciale all'insegna della bellezza e sotto l'albero il nuovo trend è quello dei

regali-beauty

last minute per arrivare in forma all'appuntamento di fine anno. La medicina estetica

offre soluzioni efficaci e rapide e per questo è molto gettonata sotto le feste - spiega Giulio Basoccu, chirurgo plastico, responsabile della Divisione di Chirurgia plastica estetica e ricostruttiva presso l'Istituto Neurotraumatologico Italiano INI -. Molti trattamenti hanno un effetto immediato, ed è sufficiente sottoporvisi al massimo un paio di settimane prima

.



Dai più classici anti-age per il viso, agli interventi per sconfiggere la cellulite, fino alla liposuzione flash, la silhouette torna nella lista dei preparativi natalizi.

Nel periodo invernale i trattamenti più richiesti sono quelli per il viso - osserva Basoccu - Botulino e filler vanno sempre forti. Il botulino si sta estendendo a nuove indicazioni, una volta era utilizzato esclusivamente per fronte e occhi, mentre oggi si declina in maniera più sofisticata sul viso. Molto richiesti sono anche i filler di ultima generazione, come quelli a base di carbossimetilcellulosa, che hanno effetti immediati, e i trattamenti come il PRP, plasma ricco di piastrine

. Ecco, secondo la classifica dell'esperto, i trattamenti di bellezza più gettonati per le feste all'insegna della bellezza:

1) BOTOX E FILLER: il botulino è indicato per spianare le rughe, dalle zampe di gallina a quelle frontali e perioculari. La tossina botulinica riduce infatti la capacità di contrarsi di specifici muscoli agendo a livello neuromuscolare con il risultato di eliminare le rughe. I filler facciali servono invece a correggere una serie di inestetismi della pelle e a ridare forma e volume a labbra, zigomi, o alcune zone del viso scavate con il passare del tempo. L'acido ialuronico, interamente riassorbibile e facilmente modellabile, è il più utilizzato ma tra i filler di ultima generazione c'è la carbossimetilcellulosa.

Si tratta di un filler ben tollerato, totalmente biodegradabile e poco reattivo, esente dal rischio di eritemi o edema - sottolinea l'esperto dell'Ini -. Oltre a preservare il collagene presente nei tessuti, ha una forte azione di stimolo rigenerativo e viene privilegiato per il trattamento di pazienti giovani che si avvicinano per la prima volta alla medicina estetica

.

2) RIGENERAZIONE PRP: il Plasma ricco di piastrine è una terapia rigenerativa che sfrutta i fattori di crescita piastrinici ottenuti mediante la centrifugazione del sangue del paziente stesso, in precedenza prelevato. Questi fattori di crescita sono capaci di stimolare diversi meccanismi cellulari, richiamando o riattivando cellule staminali presenti nella zona trattata.

E' assolutamente il trattamento più innovativo e più evoluto per trattare diverse zone del corpo, come il viso, il collo, il decolletè, ma anche le mani e i capelli - osserva Basoccu -. Non ci sono effetti collaterali, in quanto si tratta di materiale autologo, proprio del paziente

.

3) RADIOFREQUENZA: la radiofrequenza è in grado di contrastare i segni dell'invecchiamento cutaneo e di rimodellare le adiposità localizzate. Lo shock termico generato negli strati più profondi della pelle innesca una risposta rigenerativa da parte dell'organismo, e il risultato è una distensione delle rughe superficiali ed un miglioramento generale della texture della pelle.

4) PRESSOTERAPIA: problema comune alla stragrande maggioranza delle donne è la ritenzione idrica. Spesso non basta bere tanto e mangiare sano, se il sistema linfatico e circolatorio funziona male. Tramite un'apparecchiatura specifica si esercita una pressione esterna sulla zona trattata, di solito gambe, braccia e addome, che agisce sulla circolazione venosa e linfatica, rendendola più efficiente e migliorando di conseguenza gli inestetismi più frequenti, quali cellulite, ritenzione idrica, ristagno di liquidi. L'effetto drenante è immediato.

5) LIPOSUZIONE FLASH: la nuova frontiera si chiama Ultrasaund Assisted Liposuction ed è una liposuzione non chirurgica. Permette di eliminare accumuli adiposi ma la tecnica è completamente diversa dalla liposuzione classica: gli ultrasuoni distruggono la cellula adiposa, il grasso non si ricostituisce più, ma viene eliminato naturalmente dai tessuti. Un microprocessore di ultimissima generazione è in grado di trattare la più piccola delle zone, ecco perchè da molti è definita la liposuzione delle

zone impossibili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”.