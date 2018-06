Si faceva pagare per togliere il malocchio: sequestrati 100mila euro a maga truffatrice

Convinceva i clienti a pagarla per togliere loro il malocchio e altri malefici. Una donna le aveva consegnato addirittura più di 100mila euro. Cifra che, ora, le è stata sequestrata su diposizione del Tribunale di Vallo della Lucania e su richiesta della Procura. Gli inquirenti hanno quindi alleggerito il conto in banca di una sedicente maga di Capaccio-Paestum e dei suoi familiari. Il provvedimento è arrivato all'esito delle indagini della Guardia di finanza di Agropoli, dalle quali è emerso che la donna, approfittandosi della buona fede di una signora, la aveva convinta a consegnarle più di 100mila euro, che erano poi finiti sui conti correnti della maga e dei suoi figli.



Le Fiamme Gialle hanno accertato che l'indagata aveva convinto la vittima che la sua famiglia era stata oggetto di fatture e malocchio. Le aveva fatto credere che, proprio per questo motivo, suo figlio avrebbe rischiato di morire. I finanzieri hanno posto sotto sequestro un appartamento, conti correnti e polizze intestate all'intero nucleo familiare della sedicente maga.

