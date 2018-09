Madre di tre bimbi s'accascia e muore a 31 anni la stessa fine del marito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN STINO DI LIVENZA - Da due giorni non si presentava al lavoro alla casa di riposo di Ceggia: l'hanno trovata morta in casa, accasciata a terra poco distante dal cellulare che forse ha tentato di raggiungere.Ka Diya Mchallal era una vedova marocchina di 31 anni, madre di tre figli tra gli 8 e i 12 anni. Probabilmente è stata stroncata da un infarto, come sei anni fa successe al marito.Abitava in un appartamento al terzo piano, in un condominio di via Martina, di fronte al bar Viceversa. In questo periodo era sola perché la mamma Anya, con cui conviveva dopo la morte del marito, era in Marocco per le vacanze con i tre nipotini.