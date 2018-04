Muore in moto nel viaggio con gli amici negli States per la festa dei suoi 50 anni

di Alberto Francesconi

MESTRE - Era partito per gli Usa con alcuni amici per festeggiare col viaggio in moto i suoi 50 anni, ma sulle strade dellaha trovato la morte. Un incidente stradale è stato fatale a un architetto di Favaro,, 50 anni, sposato e padre di 3 bimbi. L'incidente è avvenuto domenica, quando in Italia per via del fuso orario era già notte, stando a quanto comunicato dal personale del consolato italiano, mentre il professionista era alla guida della sua moto. Inutili i tentativi di soccorso anche da parte degli amici.Nella notte è stata informata della tragedia la moglie di Enrico Marafatto,, 44 anni.La notizia della scomparsa dell'architetto, che lavorava nel suo studio di via Monte Cervino a Favaro con il collega, si è diffusa nel giro di poche ore a Campalto, dove la famiglia viveva fino a un paio di anni fa in via Gobbi, e quindi a Favaro. Particolarmente colpiti della tragedia il vice presidente del Consiglio comunale, Saverio Centenaro e l'assessore Boraso.