Morto Mauro da Mantova, il no-vax de La Zanzara. Era negazionista, lo ha ucciso il Covid

Non ce l'ha fatta Maurizio Buratti, detto Mauro da Mantova, il no-vax 61enne spesso ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, su Radio 24, con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, e noto di recente per le sue posizioni negazioniste sul Covid. Buratti era ricoverato da qualche settimana all'ospedale di Borgo Trento di Verona.

Di professione carrozziere, Mauro da Mantova è stato ucciso da quel Covid di cui aveva sempre negato l'esistenza, vantandosi peraltro anche di essere entrato in un supermercato di Mantova quando era già positivo e malato. Ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni, non aveva mai fatto marcia indietro sulle sue convinzioni: è deceduto poche ore fa.

