Firenze, dramma in hotel: lui trovato morto, la moglie è grave. Ipotesi gioco erotico finito in tragedia

FIRENZE - Un giallo nel cuore di Firenze: un uomo è morto all'hotel Continentale e la moglie è finita in ospedale in gravi condizioni. Sono due turisti stranieri appena arrivati nel capoluogo toscano. Cosa è successo? Al culmine di una lite o di un gioco erotico finito male in una camera di albergo, a due passi da Ponte Vecchio, nel cuore di Firenze, un uomo è morto per infarto, una donna in fin di vita, pare per le botte, trasportata all'ospedale di Careggi. È successo stamattina intorno alle 9, sul posto la polizia.

Una lite o un gioco erotico finito male sono le due ipotesi su cui la squadra mobile di Firenze sta lavorando al momento per spiegare quanto avvenuto in un albergo del centro storico, in vicolo dell'Oro, dove un uomo è stato trovato morto, probabilmente per un infarto, e una donna, gravemente ferita, è stata soccorsa .

Si tratta di una coppia di turisti inglesi, lui 40 anni, lei 45, arrivata ieri sera a Firenze. Secondo ricostruzioni, stamani le urla provenienti dalla loro stanza hanno richiamato l'attenzione del personale degli altri ospiti dell'hotel, quindi è stata avvisata la polizia. All'arrivo del 118 e delle Volanti, la donna è apparsa in condizioni gravissime ed è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso di Careggi, dove ha ripreso conoscenza ed è stata sottoposta a intervento chirurgico per le lesioni riportate. Nell'hotel è stato attivato anche il sopralluogo della polizia scientifica e del medico legale.

MORTO IN HOTEL: LITE O GIOCO EROTICO?

Un uomo è stato trovato senza vita a Firenze, all'interno di una camera di un albergo di vicolo dell'Oro, vicino al Ponte Vecchio. La sua compagna, con una serie di ferite sul corpo, è stata portata in ospedale e operata. Si tratta di una coppia di turisti inglesi, arrivati nel capoluogo toscano nella giornata di venerdì 15 luglio, prendendo alloggio all'Hotel Continentale per una vacanza di qualche giorno. Stando a una prima ricostruzione l'uomo, 41 anni, sarebbe morto in seguito ad un infarto, mentre la donna, 45 anni, avrebbe ferite gravissime la cui natura al momento non è del tutto chiara.

UOMO MORTO IN HOTEL A FIRENZE: LE INDAGINI

Sono due le ipotesi privilegiate dall'indagine in corso per fare luce sull'accaduto: una lite culminata in tragedia oppure gioco un erotico finito male, anche se quest'ultima sembra la più probabile. Da quanto si è appreso a dare l'allarme sarebbe stata la stessa compagna dell'uomo e non come apparso in un primo momento un'addetta alle pulizie. La 45enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale fiorentino di Careggi, dove è stata sottoposta ad un intervento: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul corpo dell'uomo ci sarebbero i segni di una colluttazione o più probabilmente proprio un gioco erotico a cui si era sottoposto insieme alla compagna. Nella stanza ci sarebbero diverse tracce di sangue. Sul posto è arrivata la polizia, anche con l'ausilio della scientifica e della squadra mobile che sta conducendo le indagini. La turista inglese non è stata ancora sentita perchè sedata in ospedale.