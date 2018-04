Addio a Mario Galbusera, il pasticciere degli italiani: aveva 93 anni

Addio a Mario Galbusera. Il fondatore dell'omonimo biscottificio di Cosio Valtellino (Sondrio) di cui è stato alla guida per oltre 60 anni è morto ieri sera. Nato a Morbegno nel 1924, Galbusera avrebbe compiuto 94 anni in giugno.



Ricopriva il ruolo di presidente onorario dell'importante impresa dolciaria nata dal laboratorio di pasticceria del padre Ermete e poi diventata una delle più importanti a livello nazionale. Dopo gli studi da ragioniere e un breve periodo alla Bocconi di Milano, Mario Galbusera assieme al fratello Enea si era dedicato all'attività di famiglia facendola diventare, in pochi anni, uno dei marchi tra i più noti nel panorama nazionale dell'industria dolciaria. Nel 2002 ha ricevuto il titolo di Cavaliere del Lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il marchio Galbusera è uno dei più noti e longevi tra quelli italiani. Celebre lo spot con lo slogan "Si può essere buoni senza essere zuccherosi", in cui un fidanzato sopra una gru e vestito da coniglio spunta da una finestra inscenando una serenata mentre la compagna è impegnata in una importante riunione di lavoro.