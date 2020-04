Covid 19, morto Corrado Lamberti: l'astrofisico aveva 72 anni

Ultimo aggiornamento: 15:18

Morto per il coronavirus l'astrofisico Corrado Lamberti , 72 anni di Lenno (Como). Era un grande divulgatore scientifico, ha diretto con Margherita Hack le riviste astronomiche «L'Astronomia» e «Le Stelle» ed è autore di oltre mille articoli su astrofisica, fisica delle particelle e astronautica. Nel 1999, l'Unione Astronomica Internazionale lo aveva onorato «per i meriti acquisiti in vent'anni d'attività nella diffusione della conoscenza astronomica in Italia» attribuendo il nome di «6206 Corradolamberti» al pianetino 1985 TB1, scoperto nel 1985 dall'astronomo americano Edward Bowell.