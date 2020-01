È morto Francesco Claudio Averna, il commendatore dell'amaro famoso nel mondo

Francesco Claudio Averna, ex presidente della storica azienda che produce l'amaro, è morto a 66 anni a Milano dove era ricoverato all'Istituto Tumori. Era commendatore al merito della Repubblica Italiana e fino a cinque anni fa aveva retto la società insieme al Francesco Rosario. Lascia la moglie Francesca e la figlia Alessandra. Lunedì i funerali a Caltanissetta.



L'azienda, fino al 2014, anno della cessione a Campari per oltre 100 milioni di euro, è stata a conduzione familiare per cinque generazioni, fin dalla fondazione nel 1859 nel Nisseno da parte del capostipite Salvatore Averna Averna, commerciante di tessuti, che ricevette da un frate capuccino la ricetta dell'amaro che ha poi conquistato importanti fette di mercato in Italia e in ogni paese che ha accolto una comunità italiana.



Decisivo, per raggiungere il predominio del mercato italiano, il grande impegno nella pubblicità che punta molto sulla televisione fino dal 1968 con reclame su Carosello. "Averna, il gusto pieno della vita" è poi il messaggio (clame) entrato da decenni nel lessico italiano.

