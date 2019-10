Ladri gourmet rubano l'attrezzatura per la pizza e le bottiglie di amaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Ladri al giardino d’estate. Erano le 15 quando Manuel Rogante, andato ad aprire l’attività per il pomeriggio ha notato la porta forzata e i vetri di un finestrone laterale rotti.Ignoti malviventi sono entrati e hanno rubato diversa merce ed attrezzature: la stendipasta per la pizza, l’affettatrice, le birre, gli amari, i prosecchi. «Danni consistenti per circa 2 o 3 mila euro» dice Rogante che fa sapere anche che è sono stati rubati anche giochi, farine e mance per circa 300 euro.