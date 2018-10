Morte di David Rossi, procura fa perquisire casa della "iena" Monteleone

La polizia postale ha perquisito la casa della Iena Antonino Monteleone nell'inchiesta sui presunti festini a luci rosse a cui avrebbero partecipato magistrati senesi che indagavano sulla morte di David Rossi, precipitato da una finestra della banca nel 2013 quando era capo della comunicazione di Mps.LEGGI ANCHE Mps, Siena apre due nuovi fascicoli sulla morte di Davide Rossi LEGGI ANCHE Siena, lettera con proiettile al pm che ha indagato su Mps e sulla morte di David Rossi LEGGI ANCHE Morte David Rossi, dieci nuovi testimoni in procura a Genova I magistrati Cristina Camaiori e Vittorio Ranieri Miniati hanno disposto la perquisizione per acquisire i file del computer di Monteleone per cercare di svelare l'identità del giovane escort che avrebbe partecipato ai festini.