Miriam muore dopo 32 anni di coma causato da un incidente stradale. Lascia il marito Angelo, che l'ha assistita ogni giorno

Miriam è morta dopo 32 anni di coma. Il dramma, per lei e per i suoi cari, era cominciato il 24 dicembre 1991. Un giorno di festa, era la vigilia di Natale, diventato l'inizio di un incubo, a causa di un incidente stradale.

Miriam è morta per complicanze respiratorie

Da allora non si era più ripresa. Miriam Visintin, 57 anni, è mancata nel reparto di medicina del San Bassiano, dov’era stata trasferita dalla struttura che l’ha ospitata in questi ultimi anni. Una morte naturale, sopraggiunta a causa delle complicanze respiratorie e dell’aggravarsi del suo stato generale di salute. La notizia la riporta il Giornale di Vicenza.

Accanto a lei ogni giorno c'era il marito Angelo

Accanto a lei, in tutti questi anni, c'è sempre stato Angelo, il marito che ogni giorno, anche più volte al giorno, correva per stare accanto a Miriam, per parlarle, per fare sentire la sua presenza, sperando sempre in un miracolo che purtroppo non c'è stato.

Lui e Miriam si erano sposati nel 1990, sedici mesi prima dell'incidente. Dopo il matrimonio era andata a vivere a San Giuseppe di Cassola, nel Vicentino. Quel maledetto giorno, come tutti i giorni feriali si era messa al volante della sua Panda per andare al lavoro in una ditta di Spineda di Riese Pio X, suo paese natale, dove domani - sabato 13 maggio, ci saranno i funerali. Con l'auto Miriam finì contro un cancello, forse a causa del ghiaccio sulla strada. Aveva solo 26 anni.